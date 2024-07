Bangladesh il numero degli arresti supera i 2 500 | il governo annuncia il ripristino della connessione internet

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Secondo i dettagli forniti dalla polizia di Dacca ecittà portuale di Chittagong, è salito a 2.580 ildelle persone arrestate indall’inizio delle proteste contro le quote di assunzione nel pubblico impiego. Nella serata di oggi, sarà tuttavia ripristinata parte delle connessioni. “La banda larga sarà ripristinata questa sera”, ha dichiarato a AFP Junaid Ahmed, il ministro delle telecomunicazioni del. All’assalto dei manifestanti alla sedetelevisione statale, ilaveva reagito con un blackout di cinque giorni, che ha ridotto drasticamente lo scambio di informazioni e sconvolto la vita quotidiana di molte persone. Ahmed non ha tuttavia dato indicazioni sull’orario, né menzionatomobile, mezzo di comunicazione essenziale per gli organizzatori delle manifestazioni.