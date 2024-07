Atletica all’Alpe Adria Pinelli è imprendibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Ancora diversi atleti reggiani in evidenza a livello internazionale, nella categoria under 23. A Pordenone si è disputato il meeting AlpeGames, tra sei formazioni regionali più due straniere e l’Emilia Romagna è arrivata seconda dietro alla sola Austria, ma davanti alla forte Lombardia, Friuli e Croazia, anche grazie ad alcune ottime prestazioni dei nostri portacolori. Davide Sergioha infatti vinto i 200 con il personale eguagliato di 21’’51, contribuendo poi al secondo posto della staffetta 4x100. Secondo anche Benjamin Nyanney nel lungo con 7,13, terza Elena Fontanesi sui 1500 in 4’40’’41 come pure Vivian Osagie nel getto del peso con m 13,97. Quarto posto per Nicolò Cornali nei 1500 metri con 3’56’’21.