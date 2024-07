Vancini e il tributo dell’Ateneo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Maggi "È di questi giorni la polemica sul cambio di nome della scuola di cinema nata come ’Florestano’. Non intendo entrare nel merito, ma credo sia doveroso ricordare come la nostra Università il 16 maggio 2008, rese omaggio al regista ferrarese, nato in via Savonarola e cresciuto a Boara, conferendogli, dalle mani del Rettore Patrizio Bianchi, la Laurea honoris causa in Filosofia, su proposta dal Prof. Marco Bertozzi, docente di Filosofia teoretica. Nello stesso giorno ricevette dall’allora sindaco Gaetano Sateriale il premio Città di Ferrara. In quella occasione, ebbi modo di conoscere. Ho un ricordo bellissimo di quei momenti, della sua profonda cultura, sensibilità e franchezza nei rapporti, unita a gentilezza e a quello che viene chiamato “low profile”, così raro da trovare in tanti dilettanti della cultura.