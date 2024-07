Usa 2024 Kamala Harris e i sondaggi contro Donald Trump | Ecco come può farcela

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 luglio 2024) La vicepresidente degli Stati Unitiparlerà oggi per la prima volta dopo l’investitura di Joe Biden.parlerà alle 11.30 ora di Washington (le 17.30 in Italia) in occasione della cerimonia fissata da tempo per celebrare le squadre sportive che hanno vinto gli ultimi campionati universitari. Intanto ci sono i. Che hanno avuto un ruolo nel ritiro del presidente dalla corsa. E che oggi dicono chenon ha risultati migliori. Ma il margine medio indicato nelle sfide è di quelli che permette ancora di sperare: 1,9/2 punti percentuali di distacco con il tycoon. E gli analisti sono divisi tra chi dice che l’uscita di scena di Biden ha appena messo nelle mani del Partito Democratico una concreta possibilità di vittoria e chi dice che la partita è già chiusa.