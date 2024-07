Traffico Roma del 22-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto intenso ilsulla diramazioneSud in entrata acon code tra Torrenova il raccordonel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della capitale Attiva una chiusura in via Mario pulera per la presenza di alberi sulla carreggiata in programma per le 16 un sit-in nei pressi della sede del Ministero degli Esteri termine previsto per le 19 ricordiamo che sulla metro a è chiusa da questa mattina per lavori di rinnovo e manutenzione la stazione Ottaviano riapertura prevista per il 9 settembre chiusa sempre per lavori anche la stazione Spagna in questo caso la riapertura è prevista per il 3 ottobre maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.