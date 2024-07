Teramo | donna trovata morta in casa da diversi giorni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unadi 77 anni, Franca D’Agostino, è statasenza vita nella sua abitazione in via Arno a. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, rinvenuto oggi, intorno alle ore 13, in un appartamento al secondo piano di un condominio. A giudicare dalla decomposizione del corpo era deceduta da almeno dieci. Sono stati alcuni vicini a sentire un odore nauseabondo e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco e il 118. Non si conoscono le cause del decesso e le ipotesi di reato sono ancora tutte ancora da stabilire. La figlia dellaè stata sentita dai militari dell’Arma come persona informata sui fatti. vicini riferiscono che la figlia, che conviveva con la madre, sarebbe stata vista mentre lasciava l’appartamento intorno alle 13 di domenica 21 luglio. Sul caso indagano i carabinieri.