Star Wars | The Acolyte – cosa aspettarsi dalla seconda stagione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Theè terminata pochi giorni fa con l’ottavo e ultimo episodio della sua prima. Alcune trame vengono chiuse, altre restano aperte ma, il tutto, resta caratterizzato da una grande confusione. Nonostante sia in possesso del rating più basso per uno show dinell’epoca Disney+, non è ancora detta l’ultima parola su un suo possibile rinnovo. Durante la metà dell’ottavo episodio, infatti, vediamo Darth Plagueis, il Signore dei Sith di cui Palpatine ha parlato ad Anakin in La vendetta dei Sith, fare una breve ma inquietante apparizione sul misterioso pianeta di Qimir. I fan sperano in una ricompensa per Plagueis dal 2005, molti speravano, infatti, che il cattivo di Thepotesse essere proprio lui a causa della sequenza temporale dello show. Il suo cameo suggerisce che, dopotutto, dietro ai piani del giovane Sith potrebbe esserci la sua figura.