Scomparso da Martina Franca ritrovato morto a Bergamo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoIl corpo senza vita di Spedito Carrieri, residente a, è statonel fiume a Pedrengo, in provincia di, in Lombardia. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata dai suoi familiari il 6 luglio scorso, scatenando immediatamente le ricerche delle autorità competenti. È stato grazie all’attenta analisi delle segnalazioni di persone scomparse nelle settimane precedenti, sia a livello provinciale che nazionale, che i carabinieri del comando provinciale disono riusciti a identificare il corpo di Carrieri. Il cadavere è stato avvistato sabato mattina da alcuni residenti di via Giardini, che passeggiavano lungo il fiume con il loro cane. Il corpo dell’uomo era adagiato in posizione prona su alcune grosse pietre lungo la riva del fiume, suscitando interrogativi sulle circostanze della sua morte.