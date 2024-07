Rocco Barocco porta l’alta moda a Pompei | la nuova collezione sfila al Teatro Grande

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – “Domani sera il mio sogno di avvera: sfilerò la mia alta”, raccontaBaalla vigilia del defilé di nell’Anfidell’antica città sepolta dalla cenere del Vesuvio nel 79 dC.Ba, nato a Napoli 80 anni fa, studi per diventare Capitano di lungo corso all’Istituto Nautico di Procida, infanzia e giovinezza a Perrone all’Isola d’Ischia, ha cominciato la sua carriera nellafin da giovanissimo, specie dopo l’incontro con Patrick Barentzen e Monsieur Giles. Con quest’ultimo ci fu un sodalizio di molti anni, dopo che il giovanissimonel 1962 si era trasferito a Roma in quegli anni capitale incontrastata delitaliana insieme a Firenze e allete in Sala Bianca. Nel 1974 l’apertura dell’atelierBain Piazza di Spagna e nel 1979 la primata di pret-à-porter a Milano.