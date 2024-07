Quanto giocano i calciatori e i club davvero | tutti i numeri del CIES

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Per Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City, campione di tutto, che nell'ultima stagione ha calpestato il campo in partite ufficiali per 50 volte e complessivi 4.327 minuti c'è una stragrande maggioranza silenziosa diin giro per il mondo che si misura quotidianamente con il problema contrario. Non ridurre il minutaggio stagionale, a fronte di calendari sempre più intasati e stagioni che si saldano con quelle successive, ma di giocare un numero adeguato di partite che giustifichi il loro status di professionisti. Due studi delFootball Observatory consegnano al dibattito susi gioca e come un punto di vista rivoluzionario. Sono stati pubblicati in rapida sequenza.