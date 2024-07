L’aula studio di Galileo aperta 1 900 ore in più della biblioteca comunale di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 22 luglio 2024). Si chiude un secondo anno fantastico dacircolo arci, la casa di quartiere del centro storico, sita in via san Carlo 128 e nata dall’impulso del Comitato per Villa Giaquinto e il Laboratorio Sociale Millepiani. Gli attivisti di, frequentatissimo da giovani e residenti del quartiere, tirano un bilancio qualitativo e quantitativo di quest’anno, in cui sono partiti tanti nuovi servizi e si sono potenziati quelli già esistenti. “1500 accessi e 2800 ore di apertura di aulasono un dato incredibile, costruito dai nostri attivisti, tutti volontari, mossi dalla voglia di mettere su servizi utili alla cittadinanza.