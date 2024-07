Lambrusco in crescita | Tra i vini più venduti al mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024)MY WINE,, il mio vino. Le bollicine rosse piacciono nelma sono applaudite soprattutto negli Stati Uniti che trainano le esportazioni. Claudio Biondi, neo rieletto presidente del Consorzio Tutela, quanto conta oggi l’export? "Per il, vino tra i piùal, è un settore fondamentale. Esportiamo in 90 Paesi nel globo dove approda circa il 60% della produzione. L’export registra numeri incon l’aumento della domanda in Paesi come il Messico e in generale il Sud America". Qual è l’area più importante all’estero? "Storicamente gli Stati Uniti dove le bollicine rosse sono molto apprezzate. È un mercato che ci ha sempre dato grandi soddisfazioni. Infatti negli Usa organizziamo diversi eventi legati al. Ci danno buoni risultati anche Canada, Giappone, Germania e prima del conflitto anche la Russia".