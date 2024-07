La Serie A il campionato dei vecchi si fa affidamento più sull’esperienza che sulla condizione fisica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) LaA definito ildei trentenni (o dei pensionati). So Foot scrive del perché molti calciatori d’esperienza scelgono il massimoitaliano per l’ultimo step della loro carriera. LaA è ilperfetto dei calciatori in via di ritiro Il 16 luglio, pochi giorni dopo aver vinto l’Europeo, Alvaro Morata è arrivato a Milano per firmare il contratto con i rossoneri. Dopo Zlatan Ibrahimovi? e Olivier Giroud, il Milan ha deciso nuovamente di affidare le redini del suo attacco a un trentenne (31 anni). Sempre nella città lombarda, l’Inter ha acquistato Mehdi Taremi (32 anni) e Piotr Zieli?ski (30) a parametro zero. «L’esperienza è l’inizio della conoscenza» diceva il poeta Alcmane, frase che continua a ispirare le squadre diA.