La Cassazione boccia il ricorso del Comune di Sanremo l’ex vigile in mutande Alberto Muraglia vince ancora

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Corte diha respinto ildeldicontro la sentenza della Corte d’Appello di Genova, che aveva ordinato la reintegrazione e il risarcimento di, un ex agente di polizia locale.era stato coinvolto nel processo sui cosiddetti “furbetti del cartellino” per aver timbrato il cartellino in, ma era stato assolto da tutte le accuse. Dopo la sentenza definitiva della Corte d’Appello,aveva deciso di dimettersi dalla sua posizione, rinunciando alla divisa. Difeso dall’avvocato Marco Barilati di Genova, ilaveva tentato un ultimoalla, che però è stato respinto, chiudendo definitivamente la vicenda legale.