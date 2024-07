Inside Out 2 guida il box office italiano da cinque settimane delusione per il debutto di Twisters

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) Neppure i tornado discalfiscono il primato al botteghinodiOut 2, che incassa altri 1,1 milioni e supera i 42 milioni di euro totale. A differenza degli USA, l'arrivo dinei cinema italiani non ha avuto l'effetto sperato negli incassi non minacciando minimamente la prima posizione diOut 2, chela classifica degli incassi nostrani da bene continua a essere l'unico film ad attirare pubblico in sala, sconfiggendo la calura estiva. Altri 1,1 milioni di euro portano il film a 42,3 milioni compl4ssivi. Dopo la notizia che il film ha superato Gli incredibili 2, diventando il miglior incasso di sempre di Disney/Pixar negli USA, il sequel animato infrange un nuovo record ed è ora il secondo miglior incasso