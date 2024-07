Il Gp Società Terme Fuente Cas è il mattatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Grandi corse e grandi emozioni all’Ippodromo Sesana. Sette giorni dopo il gran premio Nello Bellei il trotter termale torna al centro dell’attenzione nel panorama ippico nazionale con il. Non è mancato qualche colpo di scena come la rottura sulla prima curva del favorito Francesco Grif. A fare la differenza come spesso accade in pista piccola è stato il numero,Cas con il 5 è partito più forte del solito e si è portato al comando. È la mossa decisiva che gli ha permesso di vincere con nonchalance il primo gran premio della carriera. Come prevedibile Flash Np ne segue la scia mentre Frankie Lj parcheggia in terza posizione. Primo giro al rallentatore a tutto vantaggio per i cavalli davanti che viaggiano comodi senza attacchi dispendiosi.