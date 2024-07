Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 22 luglio 2024) IL: COME SI ARRIVA ALERA DELLE BRICIEDI 4°GIA DAI PRIMI ANNI DUEMILA I CENTRI MINORI DI POTERE VENIVANO GESTITI DA DONNE, CON IL BENEPLACIDO O VOTO DI POSIZIONI PARTITICHE E DI IDEE TRASVERSALI. LO SVILUPPO: Già dai primi anni Duemila, i centri minori di potere venivano gestiti da donne, con il beneplacito o voto di posizioni partitiche e di idee trasversali. Dal 2350, quando iniziò la colonizzazione del pianeta rosso, Marte, venivano mandati equipaggi misti, cioè maschietti e femminucce, con aspetti mascolini. Questi dovevano sostenere delle prove di aggaggiamento senza forza di gravità. I poveri “citti” soffrivano di mal di testa a causa del troppo testosterone durante il viaggio di sei mesi. In assenza di gravità, alcuni avevano sempre un’erezione, tanto che a qualcuno gonfiava la testa come ai conigli affetti da mixomatosi.