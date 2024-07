Identificati due dei presunti aggressori del giornalista Andrea Joly

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Digos di Torino ha identificato due deiautori dell'aggressione alde La Stampadurante un raduno neo fascista davanti all'Asso di Bastoni. Si tratta di due militanti di CasaPound. Per entrambi si profila una denuncia per lesioni personali. Ilstava riprendendo il raduno con il proprio smartphone quando un gruppo di militanti lo ha aggredito. Il caso ha creato una bufera politica. "Atto di violenza che condanno con fermezza", dichiara la premier Meloni. Opposizioni all'attacco. Elly Schlein esprime “grande preoccupazione per il clima di impunità". Giuseppe Conte parla di attacco squadrista e derive antidemocratiche.