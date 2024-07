Giulia Stabile il grave lutto per la vincitrice di Amici | morta la sua insegnante di danza Flaminia Buccellato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unha colpito, ballerina professionista edella ventesima edizione di ‘di Maria De Filippi’. Èinfatti, la donna che è stata la sua primadi. A lei la ballerina ha dedicato un lungo e commovente post sui social.Leggi anche: Marta trovatain un dirupo a Ischia: “Sono caduta perdonami aiutami ad alzarmi”ricordaè stata, è e sarà una delle persone più importanti di tutta la mia vita. – inizia così il lungo post di– Le sarò per sempre riconoscente mi ha vista per la prima volta a 3 anni e mezzo e ha creduto in me anche allora.