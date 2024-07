Giffoni successo per la premiere mondiale di Gormiti-The New Era

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (askanews) –per l’evento Rainbow organizzato per la 54esima edizione delFilm Festival. La più importante rassegna di cinema per ragazzi è stata palcoscenico delladel nuovissimo live action– The New Era, e di una masterclass di Iginio Straffi, fondatore del gruppo, fiore all’occhiello del made in Italy. Sabato 20 luglio è stata una giornata speciale per i Giffoners e per gli appassionati di animazione e cinema, che hanno avuto l’opportunità di assistere alla proiezione in esclusiva del primo episodio della serie, prodotta da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi. Verrà trasmessa in prima visione assoluta su Rai2, Rai Gulp e Rai Play in autunno, ma è stato il pubblico delad avere l’onore di essere il primo a scoprirla.