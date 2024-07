È morto Tapia Radic l’artista ’fuggito’ da Ripatransone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) A San Marcello (An) è venuto a mancareSergioche per 14 aveva abitato e lavorato a. La sua partenza, nel 2017, suscitò a Ripa un certo scalpore. Straordinario artista oriundo del Cile, fu costretto a traferirsi a San Marcello, accolto con tutti gli onori, fino alla cittadinanza onoraria, dopo che a, Comune, Diocesi e Confraternita non riuscirono a trovare una soluzione per evitare la chiusura del museo dove esponeva le sue opere e dove riceveva centinaia di visitatori al mese.fu costretto a portare via tutti i suoi lavori e a smurare la grande opera, ’Giudizio universale’. In 14 anni lavorò in chiese e associazioni, tenne corsi per le scuole e in tutto questo tempo nessuno fu capace di trovare una soluzione idonea per le opere delche sarebbero state donate a