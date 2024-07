Como bomba carta contro la sede di FdI Santanchè | Il silenzio della sinistra fa più danni dell’ordigno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unaè stata lanciataladi FdI–Lista Civica Futura a Cadorago, in provincia di. I locali ospitano anche Forza Italia. L’accaduto è stato denunciato sui propri social dalla Lista Civica, che ha anche sporto denuncia. “Durante la notte la nostraLista Civica Futura-Fratelli d’Italia e Forza Italia sita in Via Verga nr.2 ha subito un atto vandalico da parte di ignoti, con un tentativo di incendio dei locali! È stata nostra premura denunciare alle forze dell’ordine l’accaduto e prendiamo le distanze da questi comportamenti”, si legge nel post, corredato di foto. Nell’attentato non ci sono stati feriti e anche isono stati contenuti. Ma resta la gravità del gesto.