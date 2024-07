Cody Rhodes | Non avrei cambiato nulla nella costruzione di WrestleMania XL

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il percorso che ha portatoal Main Event della Night 2 diXL è stato ricolmo di sfide e svolte inaspettate. Nonostante la vittoria della Royal Rumble e l’essere stato inizialmente escluso dalla sfida con il Capo Tribù in favore di The Rock, il viaggio dell’American Nightmare ha affascinato i fan di tutto il mondo, culminando in un vero finale da favola. Durante una conversazione con Diamond Dallas Page,ha condiviso le sue riflessioni sulla tumultuosa preparazione diXL e ha affermato che anche potendo, non avrebbe modificato in alcun modo la serie di eventi che lo hanno portato a trionfare al quarantesimo Showcase degli Immortali. Le parole di“So che avremmo potuto far funzionare qualsiasi cosa in qualsiasi modo, tuttavia, sento che, se dovessi rifare tutto da capo, non vorrei cambiare