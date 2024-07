Chiesto il processo Droga undici imputati per il blitz a Tre Archi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024)misure cautelari, di cui sei in carcere e cinque di divieto di dimora e obbligo di firma in questura, ingenti somme di denaro e chili di sostanze stupefacenti sequestrati. Era stato questo il bilancio della maxi operazione messa segno dalla polizia nel settembre scorso. Un’operazione che aveva colpito al cuore un’organizzazione composta da nordafricani, in particolar modo tunisini, e con il quartier generale a Lido Tre. A conclusione delle indagini, la Procura della Repubblica di Fermo hail rinvio a giudizio per tutti componenti del sodalizio criminale,a vario titolo di traffico diin concorso tra loro, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Erano state decine e decine gli agenti entrati in azione a Fermo e nell’Ascolano sotto la guida del questore Luigi Di Clemente.