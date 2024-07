Caterina Balivo l’abito celeste con strascico e sabot trasparenti di tendenza

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) Che l’azzurro fosse uno dei colori più in voga di questa calda stagione lo sapevamo. Quel che non sapevamo, però, è che si potesse indossare così. Grintosa ed eleganteci ha – forse inconsapevolmente – servito l’ispirazione giusta a proposito di come farlo, e con grande stile, oltre che con un buon tempismo. La conduttrice italiana ha infatti sfoggiato un meraviglioso abitino corto completo didurante la presentazione dei Palinsesti Rai 2024-2025 a Napoli, evento che ha tolto ogni dubbio circa il rinnovo dell’appuntamento fisso giornaliero con La Volta Buona. O forse dovremmo dire l’anno buono? Nel corso del 2023 laaveva appunto debuttato con un programma tutto suo, ovviamente in onda su Rai 1, così intitolato. Trattasi di un programma televisivo sull’impronta del genere talk show, trasmesso in diretta ogni giorno nella fascia oraria 14:00 – 16:00.