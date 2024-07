Cambiamenti in Esplora File di Windows 11

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nell'aggiornamento di11 2023 (chiamato anche 23H2) ha introdotto importanti novità per, il gestore deie delle cartelle presente nel sistema operativo. Nel nuovo programma troviamo nuove funzionalità e un nuovo design, che possono spiazzare chi non ha mai usato prima di oggi11 o viene dal sistema introdotto con8.1 (e ripreso anche su10). Nella seguente guida vi mostreremo infatti cosa include il nuovodi11, scoprendo insieme le sue funzioni innovative e cosa possiamo fare per migliorare la produttività di tutti giorni, modificando le voci presenti nella barra o nei menu di sistema. LEGGI ANCHE -> Iniziare con un nuovo PC11 1) Navigazione a schede e menu contestuale La novità più eclatante è la presenza della navigazione a schede, ormai indispensabile su qualsiasi sistema operativo.