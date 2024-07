Calcio A fine estate con la sezione Aia di Carrara Parte un nuovo corso per diventare arbitri Ecco tutti i vantaggi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) LaAia diè pronta ad allargare le proprie fila organizzando ail consuetogratuito aperto a ragazzi e ragazze di almeno 14 anni. Vi potrà aderire anche chi gioca agrazie alla possibilità del doppio tesseramento. Le lezioni dureranno circa un mese e dopo l’esame i nuoviinizieranno l’attività insieme a un tutor e poi da soli, seguiti costantemente da osservatori qualificati che aiutano a migliorarsi e a salire di categoria. "Con impegno e serietà nessun traguardo è precluso". Per ogni gara diretta gliriceveranno un rimborso, cheda circa 40 euro a salire, e la tessera che consente di entrare gratuitamente in ogni stadio d’Italia (anche in Serie A). L’attività è riconosciuta valida per ottenere crediti scolastici e in alcuni istituti della provincia anche per il Pcto (ex alternanza scuola-lavoro).