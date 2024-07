Borsa apertura positiva per Milano bene le banche ma perde il settore auto Spread a 129 punti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ladiapre con il segno più dopo la pausa del fine settimana, arrivando in questo momento a +0,59% a quota a 34.352. Andamenti positivi anche per le altre borse europee, eccetto per Francoforte che apre con un -2,37% ma che riprendere dopo la sospensione di Varta. Lotra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi arriva fino a 129,3base, contro i 130,6segnati in chiusura venerdì scorso. Rally di Finecobank, i risultati dei titoli italiani Se la scorsa settimana è stata da ottovolante per laitaliana e quelle europee, oggi Piazza Affari ha aperto subito in positivo, seppure in maniera cauta:ha aperto con un +0,59%.