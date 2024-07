Biden-Harris il passaggio di testimone non è scontato | cosa può succedere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) – Con la decisione di Joedi rinunciare alla candidatura per le elezioni 2024 e l’endorsement dato a Kamala, la vice presidente democratica è di fatto la front runner a diventare la nuova candidata alla Casa Bianca. Ma ildinon è automatico, dal momento che la decisione sofferta dell’81enne presidente di fatto ha aperto la strada ad una ‘open convention’, cioè una convention che il 19 agosto prossimo a Chicago si aprirà senza il candidato già prescelto nelle primarie. Ed altri democratici potranno contendersi conil voto dei delegati. Bisogna comunque ricordare che i delegati non solo sono stati eletti in quotama sono stati anche selezionati dalla sua campagna.