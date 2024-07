Accendiamo un faro sui Servizi sociali di Mondragone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 22 luglio 2024). Diremo la nostra sul prolungato black out che ha interessato gran parte della provincia di Caserta nei prossimi giorni. Per ora ancora uno sguardo ai nostri. Con la chiusura di tutte le scuole una questione aperta per le famiglie è la possibilità di iscrivere i propri figli ai centri estivi. La funzione dei centri estivi va, come è noto, ben oltre le esigenze familiari (che comunque vanno considerate) e attiene alle opportunità educative ea disposizione del minore una volta chiusa la scuola. In Italia (dati 2019) sono 9,8 gli utenti di centri estivi e attività pre e post scuola ogni 100 residenti tra i 3 e 14 anni in Italia. L’Emilia- Romagna è la regione con maggiore offerta: 17,6%. La Campania del “sommo Governatore”, invece, è ultima con appena l’1,1% di utenti di centri estivi e attività pre e post scuola.