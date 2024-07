WildC A T s di Alan Moore – La rivoluzione di un gruppo simbolo degli anni ’90

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 21 luglio 2024) Creato all’inizio’90 da Jim Lee, l’universo Wildstorm ha alternato qualche alto e tanti bassi, diventando in un certo senso simbolico di un decennio editoriale dominato da un’abbondanza di personaggi e serie dalla breve durata, oggi dimenticate dalla maggioranza dei lettori. Allo stesso tempo, ci sono state alcune pregevoli eccezioni, come nel caso dei.A.T.s, un team di eroi ed eroine ideato dallo stesso Lee e rilanciato qualche anno dopo nientedimeno che da. Il suo ciclo narrativo di quattordici episodi (n.21-34), insieme a una piccola appendice nel n.50 della testata, è tornato disponibile in un volume unico per Panini Comics ed è il volume che consigliamo a chi voglia (ri)scoprire un pezzo di storia di fumetto’90..A.T.s di, Charest, AA.VV.; Panini Comics I.A.T.