Trump torna Trump e si complimenta con Xi e Putin | Intelligenti e patrioti

(Di domenica 21 luglio 2024) “Sono qui solo per la grazia di Dio, non dovrei essere qui”. Con queste parole, Donaldha iniziato il suo comizio una settimana dopo l’attentato subito a Butler, in Pennsylvania. L’ex presidente, ferito all’orecchio destro da un cecchino poi neutralizzato dal Secret Service, ha parlato dal podio di Grand Rapids, in Michigan. Leggi anche: La vendetta di Israele, blitz sullo Yemen: 3 morti e decine di feriti. L’attacco continua I complimenti a Xi e“Siamo avanti in Michigan di sei punti: siamo avanti a livello nazionale. Dobbiamo assicurarci che non imbroglino”. Lo ha detto Donaldriferendo di aver ricevuto una lettera dal presidente cinese Xi Jinping dopo l’attentato ribadendo di andare d’accordo con il presidente cinese, una persona “brillante” che “controlla 1,4 miliardi di persone con il pugno di ferro.