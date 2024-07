Trovati due cadaveri Lombardia | una donna nel Lago di Garda e un uomo nel fiume Serio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 21 luglio 2024) Macabra scoperta neldifatta a un pescatore. Il corpo di unaè affiorato sugli scogli a Tremosine, in provincia di Brescia. Al momento la vittima, unadi mezza età, non è stata identificata. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che dovranno identificare lae accertare le cause del decesso. In base alle prime ricostruzioni potrebbe essere stata vittima di un malore. Potrebbe essere entrata in acqua per bagnarsi i piedi e aver accusato poi il malore fatale, con la corrente che ha trasportato il corpo. Laè stata ritrovata ancora con i vestiti addosso e senza segni compatibili con l’omicidio e neppure con un suicidio. Invece un cadavere di unin avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato incastrato su uno scoglio sul, tra i Comuni di Gorle e Pedrengo, nella Bergamasca, nei pressi dell’isola ecologica.