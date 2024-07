Transparences la nuova mostra al Museo Yves Saint Laurent

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 21 luglio 2024) Ildi Parigi espone fino al prossimo 25 agosto Trasparences, il potere dei materiali, il secondo capitolo di una storia iniziata l’estate scorsa presso la Città del Merletto e della Moda a Calais “– Le pouvoir des matières”. La trasparenza, il “diafano”, la limpidezza e la lucidità sono parte integrante dell’emblematica cifra stilista di, che iniziò a utilizzare materiali come chiffon, pizzo e tulle nel 1960. Quasi in contraddizione con il concetto stesso del “vestire”, ovvero coprire il corpo, la trasparenza viene utilizzata dal talentuoso couturier in un abile gioco tra presenza e assenza. La retrospettiva affronta, in questa chiave, il tema della nudità e del corpo femminile, a partire dai capi d’abbigliamento che hanno fatto la storia, come ad esempio la prima camicetta “Senza veli” dalla collezione primavera/estate 1968.