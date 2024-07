Tragico Incidente sull' A24 | Scontro tra Auto e Moto Causa un Morto e Tre Feriti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 21 luglio 2024) L'Aquila - Un gravestradale si è verificato nel pomeriggio odiernostrada A24, al chilometro 99, tra i caselli di Tornimparte e dell’Aquila Ovest. Il sinistro ha coinvolto duecicli e un’vettura, provocando la morte di un giovaneciclista e il ferimento di tre persone. L'è avvenuto nei pressi dell'area di servizio Valle Aterno Est, in direzione dell'Aquila. La vittima, unciclista di origini napoletane, sembra far parte di una comitiva. Uno deiè in condizioni gravi, mentre gli altri due hanno riportato lesioni meno severe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'elisoccorso e la polizia stradale, che stanno effettuando i rilievi e gestendo la viabilità. Il traffico è stato deviato per facilitare le operazioni di soccorso e per l'esecuzione delle indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’