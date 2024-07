Superbike Toprak Razgatlioglu fa sua la Superpole Race a Most 2 Bulega e disastro Bautista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Prosegue l’egemonia dinel Mondiale di2024. Il pilota turco della BMW ha fatto sua anche ladell’appuntamento a(Repubblica Ceca), portando a nove le vittorie consecutive in questa stagione e a undici quelle in totale nel 2024. Perè, inoltre, la 50ª affermazione nella categoria in carriera. Una gara in cui l’alfiere della Casa tedesca ha subìto il doppio sorpasso delle due Ducati di Nicolòe di Alvaronel primo giro, ma già dalla seconda tornata si è messo in modalità “caccia” e non c’è stato nulla da fare per i propri avversari. In piazza d’onore ha concluso(+3.812), costretto a fare gli straordinari per evitare un incidente fratricida conall’ingresso della variante poco dopo il rettilineo dei box.