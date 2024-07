Pronta la nuova piazza del Comune Report sui cantieri estivi a termine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024) Maquillage quasi alper ladel municipio di Cassina de’ Pecchi, rifacimento dei marciapiedi in tutta la zona verso Ronco e il rifacimento della facciata della palestra delle scuole di via Sirio, primo step del promesso giro di opere di riqualificazione delle malmesse strutture scolastiche cittadine. I primi mesi di Balconi bis sono all’insegna delle opere pubbliche, e volge alil primo giro di, "tutti interventi - così l’amministrazione comunale in una nota - che erano stati predisposti alla fine del precedente mandato, e che vanno a intercettare i bisogni più volte segnalati dalla cittadinanza". In questi giorni un