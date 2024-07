Per Sinner non c’è nulla da fare | ancora battuto da Alcaraz

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 21 luglio 2024) Perun’altra delusione: non c’èdanemmeno in questo caso e l’italiano è di nuovoda. Ecco dove La rivalità è aperta, accesa, deflagrata dopo la vittoria Wimbledon di Carlosche, nonostante abbiamo vinto pure il Roland Garros, rimane alle spalle di Janniknella classifica Atp. E questo è stato un grosso tema di discussione negli ultimi giorni, visto che sono molti, anche dalle nostre parti, quelli che pensano che lo spagnolo sia superiore in questo momento.(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, che è un tema caldo che comunque ci riguarda poco visto che sappiamo che almeno fino a dopo l’Olimpiaderimarrà il numero uno, siamo ufficialmente entrati nella settimana del torneo a cinque cerchi nel quale, sia al maschile sia al femminile ci saranno tutti i migliori del mondo.