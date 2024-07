Napoli un altro rinforzo per Conte | arriva dalla Premier League

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 21 luglio 2024)un nuovoper Antonio: ilcompleta la rosa, il ds Manna è davvero scatenato Il ritiro di Dimaro-Folgarida per ilfinisce oggi, con l’allenamento pomeridiano. Ieri il 3-0 al Mantova ha mostrato segnali di progresso da parte degli azzurri che stanno mettendo in pratica i diktat di Antonio. Se sul campo il tecnico salentino non risparmia nessuno – anche oggi doppia seduta prima di un paio di giorni di riposo per tutti i calciatori – il ds Manna lavora alacremente sul mercato per poter completare la rosa. Tre gli acquisti fin qui messi a segno, con Leonardo Spinazzola e Rafa Marin che stanno sgobbando sul campo di Carciato fin dal primo giorno di ritiro: e l’esterno si sta mettendo in mostra, con due gol nelle prime due gare amichevoli per un biglietto da visita decisamente più che positivo.