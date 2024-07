Minaccia i vicini | Vi faccio a fette Arrestato per stalking condominiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) "Ho voglia di tagliarti a fiato Ora vado a prendere il coltello": sarebbe solo una delle pesantissime minacce con cui un 54enne residente in un condominio perseguitava una coppia di dirimpettai. Un comportamento litigioso e aggressivo, fatto di insulti e gesti offensivi, continue intimidazioni, che ha portato la coppia a vivere in uno stato di angoscia costante: barricati in casa per la paura, avevano anche fatto installare un impianto di videosorveglianza. Infine la denuncia, che ha portato all’arresto dell’uomo per il reato di ’’. Ad eseguire il provvedimento e a portare in carcere lo stalker è stata ieri la Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. A richiederla era stata la Procura della Repubblica.