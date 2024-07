La mappa delle fontane chiuse Stop al rito collettivo in montagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Acqua bene comune, acqua risorsa naturale? Ma lepubbliche sono sempre meno. Si sa, in estate c’è la corsa alle nostrelle montane, per qualche bottiglie di acqua fresca, per respirare un po’ d’aria buona e refrigerarsi dalla calura. "Chi è l’ultimo? – si chiede quando si arriva a San Carlo e ci si mette in coda all’unico rubinetto che eroga poco più di un filo d’acqua. Il malcontento dei cittadini è evidente e si contano lelle, chiedendosi perché. "La fontana della Rocca è chiusa da mesi – osservano – A Canevara, alla Levata del Governo, la fontana è asciutta da anni così come lelle a fianco dello stabilimento Evam, per l’aperturaquali c’è una raccolta di firme del M5S. E’ rimasta solo la fontana Cristallo e questa a San Carlo, il resto tutte". A riportare la questione all’attenzione pubblica è il comitato Unada salvare.