Kurt Angle | Per una giusta causa potrei tornare e fare il manager

(Di domenica 21 luglio 2024) Il membro della Hall of Fame WWE ha parlato nel suo podcast “TheShow” di cosa lo spingerebbe acon un ruolo da, ex campione WWE e medaglia d’oro olimpica, ha ricoperto diversi incarichi a seguito del suo ritiro dal ring. Tra cui Generale produttore. Una possibile nuova strada sarebbe quella di affiancare un talento emergente. Ma per, idea e compenso dovrebbero essere del livello adeguato: “Sono felice di quello che sto facendo ora, ma per laci penserei. Anche i soldi fanno la loro parte. Non vi nascondo che ci rimasi male qualche anno fa, quando la WWE volle affidarmi Matt Riddle. C’era una buona intesa tra di noi, ma non se ne fece niente perchè non mi offrirono lasomma. Non ho nulla contro la federazione, ma fu un po’ come essere preso a calci nelle palle.