Kiwior dà un rifiuto in Serie A ma tiene aperta la porta Inter | gli incastri – TS

(Di domenica 21 luglio 2024)dell’Arsenal, con un passato dello Spezia, è fra i giocatori che l’sta valutando per la difesa. Il difensore, che può giocare sia centrale sia laterale, ha detto di no a un club diA: ne parla Tuttosport. LE NOVITÀ – È di ieri la notizia che l’Arsenal sta chiudendo per Riccardo Calafiori dal Bologna. Un acquisto che chiuderà ulteriori spazi a Jakub, già di certo non centrale nelle gerarchie di Mikel Arteta. L’ex Spezia, obiettivo di mercato dell’, nella scorsa stagione ha giocato trenta partite in tutte le competizioni ma per un totale di appena 1.594?. Ora i margini di minutaggio rischiando di essere addirittura ulteriori, ed è per questo che si apre la possibilità di una cessione.rientra nelle caratteristiche dell’: l’opzione PASSO AVANTI – Asi èessato proprio il Bologna per sostituire Calafiori, ma il polacco ha detto no.