Joe devi andare ma Biden per ora resiste al pressing | presidente Usa al bivio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 21 luglio 2024) (Adnkronos) – La situazione si fa sempre più difficile per Joe. Ildegli Stati Uniti è intenzionato a non mollare e va avanti nella sua corsa alla Casa Bianca e nella sfida con Donald Trump in vista delle elezioni Usa 2024. Dunque, almeno per ora, nessun passaggio di testimone. Le sue condizioni di L'articolo “Joe”, maper oraalUsa alproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.