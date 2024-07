Italiani all’estero quanti sono e cosa fanno | il nuovo rapporto dell’Istat

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) L’Istat pubblica i dati delsugli. In media ogni anno 100mila persone lasciano il Belpaese, per vari motivi. Al 31 dicembre 2022 i cittadiniabitualmente dimoranti5 milioni e 940mila. Circa 3 milioni e 246mila risiedono in Europa e 2 milioni e 384mila in America. Solo il 31,6 per cento degliresidentiè nato in Italia (1 milione e 900mila), ma in Europa questa quota è pari al 41,8 per cento mentre in America centro-meridionale è di gran lunga inferiore al 10 per cento. Nel 2022 a Londra risiedono quasi 375mila connazionali. Al secondo posto Buenos Aires, con poco più di 322milae al terzo San Paolo con oltre 239mila. Nel 2022 i nati degliresidenti25mila (tasso complessivo pari a 4,3 nati per 1.000 residenti).