(Di domenica 21 luglio 2024) "Ho preso una pallottola per la democrazia". Donald, nel suol'subito a Butler in Pennsylvania la scorsa settimana, rifiuta l'etichetta di "estremista" e dal palco di Grand Rapids, in Michigan ribadisce: "Non avrei dovuto essere qui. Avevo Dio accanto a me". Senza il cerotto sull'orecchio destro, che copriva la ferita e che è diventato una sorta di simbolo della sua campagna elettorale, il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha ringraziato il presidente cinese Xi Jinping ("Mi ha scritto una bella lettera"l') e lodando il leader di Pechino e Vladimir, leader "" che "amano il loro Paese". In particolare, ha spiegato, Xi è "brillante. Controlla 1,4 miliardi di persone con ildi". Mentre l'ungherese Victor Orban ha ragione nel dire che "dobbiamo avere qualcuno che ci protegga".