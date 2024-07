Il segreto che eviterà una nuova ondata di migranti | Piantedosi non si nasconde

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 luglio 2024) Gli arrivi dei«non credo aumenteranno. Il messaggio lanciato dal governo libico, con cui lavoriamo molto bene, certifica in realtà solo ciò che già sappiamo e su cui abbiamo costruito le nostre partnership con i Paesi nordafricani. Il nostro problema migratorio non è contrapposto a quello che loro affrontano». È questo il nocciolo del discorso del ministro dell'Interno Matteoin una intervista al Messaggero. «La Libia, come pure la Tunisia, vivono una situazione assolutamente paragonabile alle nostre peggiori stagioni, con trafficanti che agiscono sul loro territorio, favorendo il transito di persone con numeri insostenibili e generando problemi di stazionamento.