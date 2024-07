Governo inerte Solo bugie | la zuffa Pd-Lega

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Botta e risposta tra i consiglieri regionali Ceccarelli e De Robertis sulla questione della sicurezza delle aziende orafe. "Abbiamo presentato una mozione urgente in Consiglio Regionale affinché la Regione si attivi, anche in seguito alle proposte emerse nel corso dell’incontro al Viminale del 17 luglio scorso. Si è creato un clima di insicurezza tra i cittadini e tra gli imprenditori che, oltre a minacciare la sicurezza delle aziende, comporta un rischio per la loro capacità operativa. La tutela e la sicurezza del settore orafo è fondamentale per l’economia di Arezzo e di tutta la provincia: devono essere individuate misure in grado di garantire la sicurezza degli operatori e delle stesse aziende partendo dal rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. Ildeve intervenire con urgenza".