F1 Lewis Hamilton | Contento per il podio dopo una bella gara Sul contatto con Verstappen…

(Di domenica 21 luglio 2024)sorrideaver concluso in terza posizione il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota del team Mercedes ha vissuto unadavvero emozionante. Ottimo con la sua W15 lungo i tre stint, quindi vittorioso nel durissimo corpo a corpo con il suo “arci-nemico” Max Verstappen. Non solo, 200°in carriera. Un ennesimo record. Laè stata vinta da Oscar Piastriche Lando Norris gli ha ceduto la posizione per ordini di scuderia a 2 giri dalla conclusione. Sul, come detto, il “Re Nero” a 14.8 secondi, mentre al quarto posto si è classificato Charles Leclerc a 19.6, davanti a Max Verstappen che si mangia le mani a 21.3. Sesto Carlos Sainz a 23.0, quindi settimo Sergio Perez a 39.7, davanti a George Russell ottavo a 42.3, quindi nono Yuki Tsunoda a 1:17.