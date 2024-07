Esperimento a sorpresa La retroguardia va sui braccetti Per accompagnare la costruzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Per adesso il sentore è che si tratti solo di una soluzione tampone eppure la scelta operata da Palladino di far giocare in entrambi i test amichevoli del Viola Park sia Kayode che Biraghi come "" di difesa ai lati di Ranieri potrebbe rivelarsi a lungo andare uno stratagemma da sfruttare anche nel corso della prossima stagione. Nella mente del tecnico va da sé che il terzetto titolare dellasarà formato da Martinez Quarta, Pongracic più uno tra il classe ‘99 e Valentini (se arriverà in estate) eppure, dopo le due settimane di ritiro, il tecnico adesso è quantomeno consapevole che all’occorrenza tanto il 2004 quanto il capitano possono sostare nella zolla di centrale.